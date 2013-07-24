沪综指小幅收跌 蓝筹股大面积回调

路透上海7月24日 - 中国股市沪综指周三收盘小幅下跌，结束此前连续两日反弹走势。分析师指出，因昨天引领大盘上涨的金融及周期股缺乏实质性利好支撑，再加上今日汇丰公布的中国PMI数据依然疲弱，市场人气不振，以周期股和金融股为主的蓝筹股出现大面积回调，大盘顺势调整。

沪综指.SSEC收报2,033.329点，跌10.547点，或0.52%，昨天大盘收升1.95%。上海A股成交额为936亿元人民币，上日为926亿元。

“昨天本来就没有找到太多理由支撑这些股票（金融及周期股）反弹，今天的PMI数据又不好，大盘下跌也是正常的。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

他预计，短期内大盘可能会在2,000点整数关口震荡，个股表现可能较活跃。

中国制造业状况仍未有改善。汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，并创下11个月低位，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至47.3，创下2009年3月以来的最低点。

沪深300指数.CSI300收跌0.74%，报2,249.151点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,227.6点，跌0.49%，成交963,360手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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