沪综指收挫1.7% 政府性债务将全面审计添基本面疑虑

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海7月29日 - 中国股市沪综指周一收盘下挫1.7%，金融地产股领跌。分析师指出，审计署周末公布将对政府性债务进行全面审计的消息，导致市场对融资平台资金链趋紧的预期和基本面的担忧升温，拖累股指下跌。
沪综指.SSEC收报1,976.306点，跌34.544点，或1.72%。上海A股今日成交额为658亿元人民币，上周五为655亿元。
“今天的下跌还是跟地方债务审计的消息有关，未来无论债务的审计结果相比之前多还是少，估计市场短期反应都会偏负面。”东北证券分析师杜长春认为。
他并指出，中长期而言，摸清地方性债务对银行和地产都是相对利好，但目前市场首先是情绪性的负面反应。
中国政府近两年控制地方政府债务规模并化解风险的成效将受到检验。国家审计署周日称，将全面开展政府性债务审计。
沪深300指数.CSI300收跌2.16%，报2,175.970点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,144.4点，跌2.31%，成交719,579手。(完)
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。