博客：中国A股马年难撒欢

作者 林琦/张晓翀

路透上海1月2日 -中国A股市场在即将过去的蛇年“蜿蜒前行”，投资者对接下来的马年行情寄予一定希望，但因受制于宏观经济面及资金面，2014年A股行情总体仍料为区间震荡走势。有人戏言，今年的行情类似“骏马被套上缰绳”。

开年重启的A股首次公开发行（IPO）在造成二级市场“失血”的同时，亦会激活市场人气，题材股炒作或此起彼伏；而证券市场可能推出的种种创新，如个股期权、T+0交易（当日回转交易）等或令被低估的蓝筹股出现脉冲性行情的机会。

“2014年是改革的元年，改革是把双刃剑，这不是说一改革就马上走好。”方正证券首席策略分析师赵伟认为，今年A股市场走势将是一个前低后高的过程，到四季度才会慢慢复苏。

中共十八届三中全会为未来七年中国经济制定了改革方向，海外投资者对中国经济开始重拾信心，不过A股投资者更为忧心推进改革的艰难，A股市场近阶段依然低迷乏力。

会议结束至年末，沪综指.SSEC冲高回落，整体小跌；2013年全年则仍累计下跌6.7%，创五年来年收盘最低。

不过大多数机构对于2014年股市走势给予较高预期，认为大盘蓝筹股的估值太低，股指下行空间已有限，后市出现回升上涨的概率更大。

目前，市场上对沪综指今年高点的主流意见是2,600点左右,相对目前有两成的上涨空间,而区间震荡的下限则不约而同指向2,000点。高盛/高华近期预计，2014年沪深300指数.CSI300可上涨至2,880点，中金公司预计，沪深300指数今年有望实现约两成的上涨；而瑞信设定的2014年沪综指目标位为2,700点。

2013年最后一个交易日，沪综指收报2,115.98点；沪深300指数收报2,330.03点。

**经济增长有信心，转型仍在继续**

对于今年中国A股面临的经济大环境，投资界仍存不小分歧，大多海外投行持乐观态度，理由是三中全会有助于树立改革信心，令中国经济回归中长期可持续的健康成长。

瑞信中国证券研究主管陈昌华指出，过去数年中国市场被调低估值，主要受累于经济增长出现结构性减慢以及金融体系风险上升。不过，随着三中全会推出的全面经济改革逐步落实，股市表现有望改善。

“相信市场对于中国长期经济增长和金融体系风险的感觉将会改善，这样有助增强股市表现，对近年备受打击的金融板块尤其利好。”他在报告中写道。

但亦有不少国内券商分析师持不同观点，认为毕竟中国经济结构转型仍在继续，资金面紧平衡局面在马年还会延续，市场仍缺乏转牛的大环境。

“产能过剩就是脑血栓，许多政策都放不出来。”赵伟表示，大家都在等经济结构转型的“靴子”落地。

国都证券策略分析师肖世俊指出，2014年国内股市整体市盈率的中枢位置仍保持低位震荡，“整个A股很大的一块就是银行、地产、建筑，这个板块的估值不可能有一个很大的提升。”

海通证券2014年策略报告则将资金利率高企和经济结构转型视为束缚股市上涨的两重茧。报告认为，利率市场化和金融去杠杆已令国内资金利率居高不下，股市缺乏吸引力；而经济平稳波动，令周期性行业增长平稳，难有惊喜。

海通预计，2014年全部A股、剔除金融行业的A股净利润同比增长12%和11.7%；股本回报率（ROE）与2013年持平。

**IPO重启添资金面压力**

理论上讲，决定股价只有两重因素，即公司业绩和估值，前者受制于经济大环境和企业自身经营，后者则由资金面及市场气氛等所决定。大多业内人士认为，2014年中国上市公司业绩整体无多大惊喜，而资金面仍然偏紧。

“2014年资金面偏紧应是肯定的，货币政策不会放松，房地产市场资金也很难转到股市上来。”信达证券研究中心副总经理刘景德指出，IPO重启对资金面压力亦较大。

对于新股IPO的重启，海通证券等券商以及安永等咨询机构对于今年IPO融资规模预期值在2,000亿-3,000亿元，且业内人士预计，定向增发等再融资亦不会明显减少，股市融资量可能较2013年明显高出一截。

据中国证监会数据，2013年前10个月，光A股公司再融资规模已达5,510.53亿元，已超过2012年全年水平。

而今年首批获证监会下发新股发行批文的公司已达11家，拟融资超过200亿元。

浙商证券策略分析师王伟俊则指出，对于新股扩容，不能仅看到单向流出的“失血”，根据以往经验，新鲜血液的加盟亦会吸引一些增量资金入市，这是一个双向的流动，没必要对今年的流动性太过悲观。

宏源证券研究所副所长解学成亦认为，经过财务大审核之后的拟上市公司，公司价值已经得起市场考验，而且新的发行体制下，新股估值不会太高。

“如果有很多亮点，估值如果合适，我们的资金面不会太紧张，有长期资金源源不断流入的情况下，它（IPO）不会对大盘有太多的负面影响。”他说。

申银万国首席分析师王胜则表示，由于中国央行货币政策调控从紧以及美联储量化宽松逐步退出等因素，明年宏观流动性依然中性偏紧，不过股市流动性未必差。

他认为，理由是：伴随经济进入平台期以及三中全会对市场化改革方向的进一步明确，政策不确定性有所下降，市场风险溢价将有所降低；而改革制度红利的释放将有助于提升股市中长期预期收益率。短期看，2013年A股结构性牛市后，市场财富效应增加，股市吸引力因此提升。

**结构性行情中热点频现**

尽管2013年大盘指数波动有限，但中小盘股及题材股却走势活跃，实现翻倍涨幅的个股不在少数。而即将来临的马年，相当多分析师将目光投向了改革题材。

王胜建议，投资者应积极布局改革主题，例如安全建设题材，包括国防安全、信息安全等；破除垄断，重点在民营金融、油气、医院、传媒、环保等领域；国企改革，即业绩和估值提升引来股价不断上升；生态变革：环保产业链、中游或受益于过剩产能淘汰的结构性机会等。

而外界期待的诸多创新，例如T+0交易、个股期权、优先股，今年有望陆续得到落实，这些创新均有利于激活沉闷已久的大盘蓝筹股。上海证交所高层此前已表态，T+0交易和个股期权都将首选大盘蓝筹股作为试点。

私募基金少数派投资执行董事总经理周良认为，沪深300指数成份股的平均动态市盈率仅9倍，大型银行股低至5倍，这可能是全球主要股市中最低的，发达国家平均水平在13-15倍，而印度在15-18倍。

他称，上述这些创新举措会引起蓝筹股的关注度提高，有望令其估值水平回升。

不过信达证券刘景德却认为，创新措施引发的蓝筹股行情可能只会局限于阶段性，不会贯穿全年。在蛇年热络的题材股和中小盘股炒作，马年还会延续。

“市场上钱没那么多，而且真要炒蓝筹股了，题材股也不会缺钱。”他说。

而去年的明星板块-创业板，2014年或会出现估值回归，大量估值合理的新股在中小板或创业板上市，创业板奇货可居效应顿减；而且相当多创业板个股的业绩增长短期尚难跟上股价涨幅。