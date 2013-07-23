沪综指放量收升近2%

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 中国股市沪综指周二放量收升近2%。分析师指出，因贷款利率市场化心理压力得到舒缓，以及国际油价和金价走势坚挺，国内金融股及有色煤炭等周期股今日展开反弹，推动股指大涨，成交量明显放大。
沪综指.SSEC收报2,043.876点，涨39.114点，或1.95%。上海A股成交额为926亿元人民币，较上日695亿元增加逾三成。
“大盘主要受周期股拉动，可能是反弹，也可能有资金护盘，但是这种周期股强势的连续性，我是没有特别强预期的。”华泰证券分析师周林指出。
银河证券分析师任承德认为，近日被投资人视为政策指标股的中国石油(601857.SS)走势较为坚挺，大家对于政策护盘已有一定的心理预期。而海外油价及金价的上涨则是周期股上涨的一大诱因，大家将油价和金价反弹视为大宗商品价格反弹的先锋队。
国际金价周一大涨3%，触及一个月高位，再度回到1,300美元的技术关口之上。而国际原油近一个月已累计上涨近一成。
蓝筹股T+0有望推出的传言亦使券商股受益，国海证券(000750.SZ)收报12.59元，涨7.61%。
沪深300指数.CSI300收涨2.89%，报2,265.845点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,242点，涨3.32%，成1,108,456手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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