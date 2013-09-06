沪综指收创两个半月新高 国债期货平稳上市令投资者心定

路透上海9月6日 - 中国股市沪综指周五收涨，并创下两个半月收盘新高。分析师指出，今日重新上市的国债期货走势平稳，令场内投资者放心不少；在金融板块托底，及自贸区等热点板块精彩表现的情况下，大盘震荡向上，逼近半年线2,150点位置。

沪综指.SSEC收报2,139.993点，涨17.563点或0.83%，此前收盘高点为6月19日的2,143.45点；本周沪综指累计上涨1.98%。上海A股今日成交额为1,186亿元人民币，上日为1,056亿元.

“新上市的国债期货走势平稳，没有暴跌，至少透露出资金面并没有外界有些人担忧的那么紧张。”东北证券分析师沈正阳说。

他表示，上海自贸区等热点板块的炒作还意犹未尽，金融等低估值板块走势较稳健，这使得大盘稳步上攻，不过总体来看，主要是存量资金在推动。下周投资者可能需要谨慎一些，首先需观察半年线能否顺利突破。

中金所周五上市交易的国债期货共三个品种，即12月、明年3月和6月。根据中金所公布的规则，可交割国债应满足合约到期月份首日剩余期限为4-7年。主力12月合约尾市报94.156元，跌0.01%。

沪深300指数.CSI300收升0.69%，报2,357.782点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,455.8点，涨0.65%，成交667,125手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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