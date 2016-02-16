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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 16日 星期二 16:01 BJT

沪综指收升3.3% 创三个半月最大涨幅

中国股市沪综指周二放量收升3.3%，创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，今日公布的1月金融数据大超预期，刺激A股继续展开技术性反弹。另外中国“两会”即将召开，管理层不断表态提振经济，投资者政策预期偏暖，加之海外股市近日纷纷企稳反弹，市场信心有所恢复。上证A股今日成交1,980亿元人民币，上日为1,286亿元。路透

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