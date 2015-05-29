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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 29日 星期五 15:18 BJT

中国基金经理未来三个月股票建议配比降至80.6%--路透调查

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比下降。近期股指连续上涨，使得基金经理对市场风险和获利回吐压力产生担忧，部分基金经理调低股票持仓。有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为4,814.3点。基金经理对后市判断明显分歧，四位看多，最高看至5,500点，但亦有悲观者看低至4,000点。路透

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