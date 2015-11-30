版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 11月 30日 星期一 14:38 BJT

中国基金经理未来三个月股票建议配比略升至四个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略升至四个月新高，流动性宽松及风险偏好上升，股市的整体市场气氛有所改善，不少基金经理持后市谨慎乐观态度。一些基金经理将美国加息及人民币贬值、中国经济数据继续恶化视为短期内较大的风险。大多基金经理认为沪综指有望冲至3,700点以上。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐