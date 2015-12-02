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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 2日 星期三 15:38 BJT

沪综指收升2.3%创一个月最大单日涨幅 金融、地产股领涨

中国股市沪综指周三收升2.3%，创一个月最大单日涨幅，并为连续第三日上涨，金融、地产板块领涨大盘。分析师称，本轮打新高峰期已过，新股发行给资金面带来的压力出现缓解，今日资金集中流入权重股，对指数上涨贡献较大，而中小盘个股出现大面积调整，市场风格切换或难持续，后市继续向上空间有限。路透

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