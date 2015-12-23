沪综指冲高回落收跌 受制于上档技术面压力

中国股市沪综指周三冲高回落收跌。分析师指出，今日大盘继续维持震荡走势，午后券商股走强一度带领指数创出四个月来新高，但尾盘出现跳水走势，个股行情则表现为大小盘股票间的“跷跷板”效应。短期市场依旧维持震荡向上的趋势，但面临大箱型上沿位置技术压力，且成交量未见有效放大，短线突破不易。路透