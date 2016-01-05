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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 5日 星期二 15:20 BJT

中国沪综指续收跌 市场信心不稳盘中大幅震荡

中国股市沪综指周二收跌0.26%。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日大盘出现大幅震荡，早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红，但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%，显示市场信心极为不稳。尾盘有资金集中拉抬金融股，助大盘缩减跌幅，而中小盘股走势依旧较为疲弱。路透

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