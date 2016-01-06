版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 1月 6日 星期三 15:56 BJT

中国沪综指反弹收升2.3% 煤炭、钢铁等板块领涨大盘

中国股市沪综指周三反弹收升2.3%。分析师指出，目前市场恐慌情绪有所缓和，投资者信心有所恢复，大部分个股迎来暴跌后的技术性反弹。由于近期铁矿石等大宗商品价格出现止跌回稳，同时供给侧改革预期为传统产业股票估值提升带来想像空间，带动今日上游行业个股强力反弹，煤炭、钢铁等板块领涨大盘。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐