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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 7日 星期四 15:25 BJT

中国沪综指收挫7%创四个半月最大跌幅 全天交易不足15分钟

中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。今日上海A股成交794亿元人民币，上日成交2,833亿元。路透

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