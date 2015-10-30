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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 30日 星期五 15:28 BJT

沪综指10月累计涨逾一成 终结连四月跌势

中国股市沪综指周五小幅收跌，10月则累计涨逾一成，终结连四月跌势。分析师指出，今日盘中“十三五”概念股和券商板块表现抢眼，而量能近日持续萎缩预示当前筹码相对稳固，为指数后续冲关打下一定基础，料后市仍将维持震荡向上格局。路透

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