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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 18日 星期一 15:18 BJT

沪综指缩量小幅收升 抄底资金介入致大盘低开高走

中国股市沪综指周一缩量小幅收升。分析师指出，周末监管层表态有利于稳定市场情绪，今日大盘低开后吸引部分抄底资金进场，股指震荡走高，中小盘股有走稳迹象，但成交量未出现有效放大，显示投资者心态依然谨慎。光大证券策略团队报告指出，1月以来诸多负面因素都对资金面造成不利影响，当前虽然上述因素负面影响有所减弱，但市场短期跌幅较大，对投资者情绪挫伤较重，短期较难恢复。路透

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