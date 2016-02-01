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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 1日 星期一 16:00 BJT

沪综指缩量收跌1.8% 经济数据疲弱大盘继续寻底

中国股市沪综指周一收跌1.8%。分析师指出，今日公布的1月PMI数据持续疲弱，市场做多动能不足，大盘低开低走，成交量明显萎缩。市场进入春节前最后一周，多空双方缺乏主动交投意愿，市场情绪偏谨慎，沪综指受阻于5日均线，短期走势将更多受制于技术面。上海A股今日成交1,521亿元人民币，上日为1,790亿元。路透

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