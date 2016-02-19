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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 19日 星期五 15:25 BJT

中国沪综指连两日小幅收跌 短期缺乏持续上攻动力

中国股市沪综指周五连续第二日收盘小跌，本周则录得两个月最大涨幅。分析师指出，春节后首周大盘走势回暖，“两会”题材开始预热；不过此轮反弹是对于汇率修复的合理预期反应，后市大盘能否继续反弹需要等待新的催化剂。上证A股今日成交1,772亿元人民币，上日为2,289亿元。路透

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