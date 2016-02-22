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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 22日 星期一 15:16 BJT

沪综指收涨2.3%至一个月新高 受证监会换帅及楼市新政提振

中国股市沪综指周一收升2.3%至近一个月新高，煤炭、钢铁及有色等其他大宗商品板块领涨，此外房地产板块亦升幅居前。分析师指出，周末刘士余接替肖钢任证监会主席，以及房地产减税刺激新政，均对市场人气有所提振。上证地产类指数今日收盘劲扬2.29%。上证A股今日成交2,371亿元人民币，上日为1,772亿元。路透

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