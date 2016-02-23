版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 2月 23日 星期二 15:56 BJT

中国沪综指收低 市场信心不稳令获利盘回吐

中国股市沪综指周二收低。分析师指出，昨日的大涨已令证监会换帅等利好因素基本体现，市场情绪又回复到矛盾纠结状态，昨日领涨的券商、保险股受获利盘回吐压力，均出现明显回调，拖累大盘下跌，尾市股指扳回部分跌幅。上证A股今日成交2,105亿元人民币，上日为2,371亿元。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐