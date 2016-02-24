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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 24日 星期三 16:07 BJT

中国沪综指收创一个月新高 两会将近令投资者怀有政策期待

中国股市沪综指周三收创一个月新高。分析师指出，虽然创业板和中小板等成长题材个股继续调整，不过随着全国人大和政协两会的临近，投资者对于供给侧改革和国企改革等热点有一些政策期待，煤炭电力等板块走强，推动大盘震荡上涨。上证A股今日成交2,268亿元人民币，上日为2,105亿元。路透

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