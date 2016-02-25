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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 25日 星期四 15:47 BJT

中国沪综指收挫6.4% 获利抛压形成滚雪球效应

中国股市沪综指周四收市大跌6.4%，创下一个月来最大单日跌幅。分析师指出，经历近期的震荡上扬后，大盘已显疲态冲高乏力，相当多投资者认为反弹结束，纷纷获利了结，并形成滚雪球效应，大盘午后跌势逐步加快，沪深两市逾千股跌停。上证A股今日成交2,701亿元人民币，较上日的2,268亿元增近两成。路透

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