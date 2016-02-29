中国沪综指收挫2.9%至一个月新低 技术面主导市场情绪

中国股市沪综指周一收挫2.9%，并创一个月来收盘新低。分析师指出，在上周四大盘以一根大阴线结束反弹后，技术面偏空。在目前基本面和资金面并不配合的情况下，技术面主导市场情绪，今日大盘开市后即重挫，沪综指数次逼近前期低点2,638点，尾市才脱离低点。上证A股今日成交1,939亿元人民币，上日为1,894亿元。路透