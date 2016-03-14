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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 14日 星期一 15:44 BJT

沪综指放量收升1.8% 证监会主席首次公开表态提振市场信心

中国股市沪综指周一放量收升1.8%。分析师指出，受周末证监会主席刘士余公开表态影响，今天大盘高开高走，量能明显放大。创业板大涨有效激活市场人气，盘中个股普涨。同时大盘前期的缩量回调令做空力量得到极大消化，短期资金结合外部环境利好，参与活跃度明显提升。上证A股今日成交2,019亿元人民币，上日为1,280亿元。路透

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