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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 17日 星期四 15:25 BJT

沪综指收升1.2%现五连涨 外围市场趋暖中小盘股领涨

中国股市沪综指周四收升1.2%，并为连续第五日上涨。分析师指出，隔夜美联储声明暂不加息，外围市场走势趋暖，带动国内股市走强，中小盘股集体大涨激发人气，此前市场担心的两会结束后维稳或结束的悲观预期得以修正，短线走势有所活跃。上证A股今日成交2,125亿元人民币，上日为1,896亿元。路透

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