沪综指收升1.7%至两个月新高 小盘股连续大涨激活市场

中国股市沪综指周五收升1.7%至近两个月新高，并为连续第六日上涨。分析师指出，美联储暂缓加息后人民币汇率趋于稳定，且两会期间监管层对市场的维护，使投资者预期发生了转变。大盘利用难得的窗口期加速反弹，题材股和小盘股连续大涨激活市场，料后市沪综指续维持活跃走势。沪综指本周累计上涨5.2%，上证A股今日成交3,257亿元人民币，上日为2,125亿元。路透