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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 28日 星期一 15:19 BJT

中国沪综指震荡收跌 上攻动力不足大盘冲高回落

中国股市沪综指周一震荡收跌。分析师指出，周末经济数据偏暖，今日早盘市场延续上周五尾盘反抽之势高开，但随后逐级下探，60日均线和沪综指3,000点整数关口的压力持续施压，尾盘大盘出现小幅跳水。食品饮料、餐饮旅游等防御性板块则再度受到资金青睐。上证A股今日成交2,308亿元人民币，上日为1,991亿元。路透

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