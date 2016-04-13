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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 13日 星期三 15:20 BJT

沪综指放量收升1.4%至逾三个月新高 煤炭有色等周期股领涨

中国股市沪综指周三收升1.4%，创下逾三个月收盘新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，国内外大宗商品价格上扬，刺激钢铁、煤炭、有色等相关周期股大涨，再加上券商等权重股的反弹配合，大盘放量上扬，尾市涨幅有所缩减。上证A股今日成交3,296亿元人民币，较上日的2,056亿元增六成。路透

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