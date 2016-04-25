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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 25日 星期一 15:32 BJT

沪综指缩量收跌 投资者情绪谨慎场内观望氛围浓厚

中国股市沪综指周一缩量收跌。分析师指出，今日大盘维持低位震荡，但成交量继续萎缩，沪综指60日均线仍存在支撑。本周美联储将召开议息会议，同时“五一”小长假即将到来，投资者情绪谨慎，场内观望氛围厚重，料后市股指将继续震荡。上证A股今日成交1,386亿元人民币，上日为1,478亿元，此前成交量低点为3月11日1,285亿元。路透

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