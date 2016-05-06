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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 6日 星期五 16:18 BJT

沪综指放量收挫2.8%至一个半月新低 资源类股领跌大盘

中国股市沪综指周五放量收挫2.8%至一个半月新低，并创逾两个月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘平开后窄幅震荡，随后指数出现一波快速下探，尾盘再次大幅跳水。盘中个股普跌，钢铁、煤炭等资源股和中小盘股跌幅居前。此前屡次上攻3,000点未果，空头借此向下打压，近期市场可能在震荡中呈现分化格局。上证A股今日成交2,336亿元人民币，上日为1,629亿元。路透

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