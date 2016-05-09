版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 5月 9日 星期一 15:29 BJT

沪综指收跌2.8%至两个月新低 因重组概念降温及宽松预期落空

中国股市沪综指周一收跌2.8%，创近两个月收盘新低。分析师指出，上周五证监会关于中概股回归的表态，令重组概念股炒作迅速降温；而人民日报引述权威人士的评论，致流动性进一步宽松预期落空。双重利空打击下，大盘逐级走低，尾市才稍有反抽。上证A股今日成交1,882亿元人民币，较上日的2,336亿元减两成。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐