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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 2日 星期二 16:00 BJT

中国沪综指收涨2.3% 中小盘股带动大盘强劲反弹

中国股市沪综指周二收涨2.3%。分析师指出，今日创业板率先上扬，带动人气回暖，大盘强势反弹个股普涨，但成交量未见明显放大，表明节前市场观望气氛仍较重。节前大盘或将在底部反复震荡，节后市场走向将取决于春节期间海外市场走势。上海A股今日成交1,580亿元人民币，上日为1,521亿元。路透

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