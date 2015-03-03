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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 3日 星期二 15:54 BJT

沪综指收低逾2% 创一个月最大跌幅

中国股市沪综指周二收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。分析师称，近期金融股等权重股走势较沉闷，一旦资金面有变化，相当多投资者就会先抛售权重股套现。路透
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