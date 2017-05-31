调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比持平上月低点

作者 林琦

路透上海5月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比持平于上月创下的半年低点。国内监管趋严及流动性偏紧，令基金经理的投资风格偏谨慎。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比仍为76.3%；债券建议配比为8.8%，上月为11.3%；现金建议配比为15%，上月为12.5%。

“债市的调整叠加证券行业监管，市场还处于出清的阶段，整体反弹的机会尚远。”上海一基金经理称。

上海另一基金经理则指出，整个资金面收紧仍是大概率事件，后续市场表现依然偏震荡。但经过近期的回调后，市场对于去杠杆的反应似乎较激烈，一定程度可以说底部已基本探明，因此未来在去杠杆放缓后，市场或许可以找到震荡反弹的机会。

本次调查中，基金经理对下个月的大类资产配置比例的预期出现明显分歧，三位基金经理建议下调股票持仓，两位建议增持，三位保持不变。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,128.6点，低于上月调查时的3,203.6点，但略高于目前股指位置。

沪综指.SSEC周三早盘收报3,112.113点，涨0.07%。截止目前，沪综指5月累计跌1.35%。

**逢低吸纳**

本月调查中，金融类股和电子技术股的平均建议配比继续回升，消费类股继续回落，显示在大盘连续回落后，个股估值普遍降低，部分基金经理开始逢低吸纳，并调减代表防御策略的消费股。

“近期的走势再次证明了现在是业绩为王的时代，我们还是应该积极拥抱优质蓝筹股，远离绩差股和小盘股。”华南一基金经理指出。

本月，电子技术股的平均建议配比为25%，创下有调查纪录以来的新高；金融服务类股的平均建议配比由上月的15.6%升至16.9%，创下半年高点。消费类股的平均建议配比降至24.4%，上月为27.5%；

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 65 65 90 70 60 95 80 85 76.3

债券 0 20 0 20 30 0 0 0 8.8

现金 35 15 10 10 10 5 20 15 15.0

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 5月 4月 3月 2月 1月 16/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

股票 76.3 76.3 79.4 81.9 82.1 78.1 76.9 72.5 68.1 71.9 76.3 76.9 71.9

债券 8.8 11.3 7.5 6.3 5.0 6.3 3.8 11.3 7.5 8.8 5.6 6.3 7.5

现金 15.0 12.5 13.1 11.9 12.9 15.6 19.4 16.3 24.4 19.4 18.1 16.9 20.6

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 - + 0 - + 0 - 0

债券 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 + - 0 + - 0 + 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,900-3,300 3,000-3,300 2,900-3,300 3,100 3,200-3,400 2,900-3,200 3,100

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 5 5 0 0 15 0 0

消费 10 25 20 20 60 10 30 20

电子技术 20 50 15 30 40 15 20 10

金融服务 40 0 20 20 0 5 30 20

金属及产品 0 0 10 0 0 5 0 0

房地产 10 0 5 0 0 5 0 0

交通及基础设施 10 0 5 5 0 20 0 20

能源 5 0 5 5 0 5 20 0

机械 0 0 10 20 0 15 0 10

其他: 0 20 5 0 0 5 0 20

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 5月 4月 3月 2月 1月 16/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

汽车 3.8 5.0 5.6 4.4 4.3 3.8 2.5 5.3 4.4 7.5 5.0 6.3

消费 24.4 27.5 32.5 29.4 30.7 31.9 29.4 29.1 30.6 31.9 30.6 31.3

电子技术 25.0 23.8 21.3 16.9 21.4 17.5 18.1 17.5 18.1 17.5 16.3 18.8

金融服务 16.9 15.6 12.5 16.3 15.7 14.4 20.6 18.1 15.6 11.9 12.5 12.5

金属 1.9 3.8 3.1 6.3 2.9 3.8 3.1 2.5 3.1 3.1 3.8 3.1

房地产 2.5 3.1 2.5 1.9 2.9 2.5 3.8 4.4 5.0 5.0 6.9 4.4

交通及基建 7.5 6.3 7.5 6.9 5.0 6.3 5.6 5.0 5.0 5.0 5.6 5.6

能源 5.0 4.4 3.1 5.0 6.4 6.3 3.8 4.4 3.8 3.8 4.4 4.4

机械 6.9 5.6 5.6 8.1 5.0 8.1 5.6 5.6 5.6 5.6 6.3 6.9

其它 6.3 5.0 6.3 5.0 5.7 5.6 7.5 8.1 8.8 8.8 8.8 6.9(完)