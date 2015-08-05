调查：中国股市投资者信心正在恢复 买入意愿增强

路透上海8月5日 - 中国证券投资者保护基金有限责任公司（下称投保基金）日前发布的月度调查报告显示，证券市场投资者信心正处于修复期；同时，看好大盘未来走势的投资者比例上升，投资者买入意愿也有所增强。

据上海证券报周三报导，7月大盘在探底之后展开反弹，但整体仍处于震荡整理阶段。投保基金的调查结果显示，7月份中国证券市场投资者信心指数结束此前三个月的回落趋势，达到59.6，同比上升1.9%，环比上升6.0%，上升势头较为明显。

投资者信心指数数值介于0-100之间，50为中性值。指数大于50时，表示投资者中持乐观、积极看法的比例大于持悲观、消极看法的比例，投资者信心整体偏向乐观。指数值越高，表示投资者信心越强。

从子指数看，投资者对国内经济政策有利于股市的信心持续走强。7月国内经济政策指数（DEPI）为70.2，较上月（63.9）上升6.3，在八个子指数中表现最佳，继续保持今年以来的高位运行，说明投资者对国内经济政策有利于股市的信心不断增强。其中，有46.4%的投资者认为国内经济政策对未来三个月的股市会产生有利影响。

同时，在市场经历了前期大幅调整后，投资者对股票估值的认可度有所提升。7月股票估值指数（SVI）为48.9，较上月（40.2）上升8.7。其中，17.0%的投资者认为目前股票价格低于其真实价值或合理投资价值，49.6%的投资者认为差不多。

投资者对大盘未来走势的信心也在回升。7月大盘乐观指数（LCOI）达到62.1，较上月（54.6）上升7.5；大盘抗跌指数达到62.0（上月为58.4）。其中，投资者认为上证综指.SSEC未来一个月会上涨的达到31.0%（上月为22.8%），48.5%的投资者看平；预计未来三个月会上涨的投资者占36.9%（上月为33.2%），39.4%的投资者看平；29.3%的投资者看好未来六个月的中国股市，认为将盘整的占48.1%.

基于上述因素，7月买入指数（BII）达到52.7（上月为49.1），重新回到乐观区间。其中，未来三个月内考虑增加投资于股票资金量的投资者占18.4%（上月为15.3%），考虑减少的占13.9%（上月为16.7%），50.3%的投资者选择维持现有资金量，另有17.4%的投资者回答不确定。

本次证券投资者信心调查从7月20日起依托投保基金公司投资者调查固定样本库进行，其中包括1,295名个人投资者和186名一般机构投资者。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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