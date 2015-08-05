调查：中国股市投资者信心正在恢复 买入意愿增强

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月5日 - 中国证券投资者保护基金有限责任公司（下称投保基金）日前发布的月度调查报告显示，证券市场投资者信心正处于修复期；同时，看好大盘未来走势的投资者比例上升，投资者买入意愿也有所增强。
据上海证券报周三报导，7月大盘在探底之后展开反弹，但整体仍处于震荡整理阶段。投保基金的调查结果显示，7月份中国证券市场投资者信心指数结束此前三个月的回落趋势，达到59.6，同比上升1.9%，环比上升6.0%，上升势头较为明显。
投资者信心指数数值介于0-100之间，50为中性值。指数大于50时，表示投资者中持乐观、积极看法的比例大于持悲观、消极看法的比例，投资者信心整体偏向乐观。指数值越高，表示投资者信心越强。
从子指数看，投资者对国内经济政策有利于股市的信心持续走强。7月国内经济政策指数（DEPI）为70.2，较上月（63.9）上升6.3，在八个子指数中表现最佳，继续保持今年以来的高位运行，说明投资者对国内经济政策有利于股市的信心不断增强。其中，有46.4%的投资者认为国内经济政策对未来三个月的股市会产生有利影响。
同时，在市场经历了前期大幅调整后，投资者对股票估值的认可度有所提升。7月股票估值指数（SVI）为48.9，较上月（40.2）上升8.7。其中，17.0%的投资者认为目前股票价格低于其真实价值或合理投资价值，49.6%的投资者认为差不多。
投资者对大盘未来走势的信心也在回升。7月大盘乐观指数（LCOI）达到62.1，较上月（54.6）上升7.5；大盘抗跌指数达到62.0（上月为58.4）。其中，投资者认为上证综指.SSEC未来一个月会上涨的达到31.0%（上月为22.8%），48.5%的投资者看平；预计未来三个月会上涨的投资者占36.9%（上月为33.2%），39.4%的投资者看平；29.3%的投资者看好未来六个月的中国股市，认为将盘整的占48.1%.
基于上述因素，7月买入指数（BII）达到52.7（上月为49.1），重新回到乐观区间。其中，未来三个月内考虑增加投资于股票资金量的投资者占18.4%（上月为15.3%），考虑减少的占13.9%（上月为16.7%），50.3%的投资者选择维持现有资金量，另有17.4%的投资者回答不确定。
本次证券投资者信心调查从7月20日起依托投保基金公司投资者调查固定样本库进行，其中包括1,295名个人投资者和186名一般机构投资者。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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