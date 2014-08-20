中国11家新股月底集中申购 料加剧月末资金紧张局面

路透上海8月20日 - 在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

节能风电、重庆燃气等五家企业计划登陆上海证交所，好利来登陆深市中小板，天和防务、腾信股份等五家企业拟在深圳创业板发行股票。其中有八家企业确定其网上申购日为 周四（28日），两家公司在下周五（29日），仅有一家公司在9月1日，而这些公司的网下缴款日与网上申购日为同一天，解冻期均在9月初。

这意味着第三批新股几乎所有的新股申购款冻结期都跨越8月底这个资金敏感时刻。按惯例，因银行月末考核机制，每到月底，资金面都会较平时略紧一些。

路透统计数据显示，7月23日起的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币，超过了6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模峰值。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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