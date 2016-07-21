沪综指小幅收升结束三连跌 商品期货大涨带动周期股走强

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月21日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，结束此前连三日跌势。分析师指出，今日大盘小幅反弹，不过股指在五日均线处依然遭遇技术性压力，尾盘涨幅有所收窄。受制于现货价格持续回调影响，今日贵金属板块仍疲弱；但大宗商品期货价格大涨，带动周期股走势强于大盘。
沪综指.SSEC收报3,039.01点，涨11.11点或0.37%。上证A股今日成交1,995亿元人民币，上日为1,708亿元。
“上证现在这个位置处于布林通道的上轨附近，也是一个非常明显的压力位置，基本上已经盘整很久了，之后的方向选择需要依赖基本面上的一些变化。”光大证券策略分析师徐沛东说。
他指出，股指此前已连续五天收出十字星线，当前交易量能水平不足以支持对目前压力位的突破，后市方向性选择仍需观察基本面。受中国部分地区大雨影响，今日海绵城市、园林工程等防汛主题概念股表现强劲，另外水灾后部分地区农产品价格出现上涨，受此预期影响，今日农业股表现亦偏强。
7月18日至20日，中国北方大部地区出现较强降雨过程。这是今年入汛以来，北方地区首次出现范围如此之大、强度如此之强的降雨过程。
沪深300指数.CSI300收报3,252.52点，涨0.46%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,220.2点，涨0.54%，成交12,599手。130亿元额度的沪股通净买入7.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。