沪综指小幅收升结束三连跌 商品期货大涨带动周期股走强

路透北京7月21日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，结束此前连三日跌势。分析师指出，今日大盘小幅反弹，不过股指在五日均线处依然遭遇技术性压力，尾盘涨幅有所收窄。受制于现货价格持续回调影响，今日贵金属板块仍疲弱；但大宗商品期货价格大涨，带动周期股走势强于大盘。

沪综指.SSEC收报3,039.01点，涨11.11点或0.37%。上证A股今日成交1,995亿元人民币，上日为1,708亿元。

“上证现在这个位置处于布林通道的上轨附近，也是一个非常明显的压力位置，基本上已经盘整很久了，之后的方向选择需要依赖基本面上的一些变化。”光大证券策略分析师徐沛东说。

他指出，股指此前已连续五天收出十字星线，当前交易量能水平不足以支持对目前压力位的突破，后市方向性选择仍需观察基本面。受中国部分地区大雨影响，今日海绵城市、园林工程等防汛主题概念股表现强劲，另外水灾后部分地区农产品价格出现上涨，受此预期影响，今日农业股表现亦偏强。

7月18日至20日，中国北方大部地区出现较强降雨过程。这是今年入汛以来，北方地区首次出现范围如此之大、强度如此之强的降雨过程。

沪深300指数.CSI300收报3,252.52点，涨0.46%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,220.2点，涨0.54%，成交12,599手。130亿元额度的沪股通净买入7.6亿元。（完）