中国股市盘前看点--3月27日

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国3月24日当周ICSC/高盛连锁店销售、以及Redbook连锁店销售
--美国3月消费者信心指数
--美国财长盖特纳在众议院拨款委员会,就财政部预算要求作证
**宏观经济和政策面**
--中国财政部称,将明确社会保障基金专户归口管理後的职责划分,并严格执行社会保险基金计息和保值增值规定.(here)
--农业部副部长陈晓华称,支持符合条件的重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市.同时,支持农业龙头企业通过兼并重组、收购、控股等方式,组建大型企业集团. (here)
**重点行业和公司**
--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)2011年净利同比下降45.5%至183.3亿元人民币,主要受中国资本市场低迷导致投资收益下降和资产减值损失增加的影响.公司还拟在境内和境外共发行至多460亿元债券.(here)
--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)2011年度净利大升88%,基本符合预期.
--民生银行(1988.HK)(600016.SS)公告称,已按每股6.79港元配售逾16.5亿股新H股,集资逾112亿港元,所得资金将用於充实该行的资本,以提高资本充足率.
--中国货币政策由紧趋松的大环境下,以市值计为第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)预计净息差扩大势头很难延续,而政府地产调控不松懈,或继续拖累该行资产质量.(here)
--中国交通建设(1800.HK)(601800.SS)去年净利同比增逾两成,至117.67亿元.
**海外动向**
--标普500指数在上周录得年内最大单周跌幅後周一反弹,今日再度触及四年高位,此前美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克暗示尽管就业市场开始改善,但仍将继续执行支持性货币政策.道琼工业指数.DJI收高160.90点,或1.23%,至13,241.63点;标准普尔500指数.SPX收涨19.40点,或1.39%,至1,416.51点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线将试探2,300点整数位的支撑. (完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
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路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。