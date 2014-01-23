四大会所中国分支被裁暂停美国业务 在美上市中国企业股价大跌

路透纽约1月23日 -在美国上市的中国企业股价周四大跌，受累于对其审计程序透明度的担忧，之前一美国法官裁定全球四大会计师事务所中国分支暂停美国业务六个月。

互联网服务供应商百度(BIDU.O)和新浪(SINA.O)跌幅居前，分别急跌4.8%和5.1%，报166.10美元和73.16美元。

美国证券交易委员会(SEC)行政法官Cameron Elliot在112页的裁决书中，以严厉的字句批评毕马威会计师事务所KPMG.UL、德勤DLTE.UL、普华永道PWC.UL及安永会计师事务所ERNY.UL的中国分支，称这些公司在美国监管机构调查中国企业帐务诈欺问题时，“刻意”不提供相关审计文件。

根据美国的监管规定，如果审计失当，可能导致部分相关企业从美国证券市场下市。

学而思XRS.N股价急挫7.3%，报23.75美元，为2012年8月来最大跌幅。该股周三上扬2.9%，之前该公司公布未经审计的截至11月30日当季的业绩。

另外，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。这也重压中国企业股价。

纽约梅陇银行中国ADR指数.BKCN回落3.2%，至两个月最低。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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