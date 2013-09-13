并购重组审核分道制出炉 优先股试点无行业限制--证监会

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
* 优先股试点没有行业限制，但目前还未明确具体规则
* 批准大连商品交易所开展铁矿石期货交易
* 并购重组审核分道制，助力经济结构调整
路透北京9月13日 - 优先股利好预期导致本周中国A股市场上银行股风头强劲，中国证监会周五表示，正在积极推进优先股各项制度准备，试点没有行业限制，但目前还未明确具体规则。
证监会发言人在例行新闻发布会上并称，优先股试点不会有行业限制，符合条件的企业都可以申请。
“证监会支持银行发行优先股，但是要在规则制度程序明确之后，”发言人称。“我们目前也不知道谁会先发行优先股。”
而此前有本地媒体报导，民生(600016.SS) 、平安(000001.SZ)、招商(600036.SS)、光大(601818.SS)、浦发(600000.SS)等银行均将下一步解决核心资本压力的方向锁定在优先股。目前监管层定下的试点银行很有可能是农业银行(601288.SS)(1288.HK)和浦发银行。
尽管农业银行和浦发银行先后否认了上述消息。但消息爆出的当日，即本周一，A股依然出现五只银行股涨停，同时中国股市沪综指.SSEC收升3.39%至2,212.516点，创下九个月最大单日涨幅。
发言人并表示，证监会已经批准大连商品交易所开展铁矿石期货交易，并同意郑州期货交易所挂牌动力煤期货合约，时间由交易所决定。
**并购重组审核分道制，助力经济结构调整**
在证监会新闻通气会上还提到，筹备三年的并购重组审核分道制实施方案已经成熟，将于2013年10月8日正式实施。
证监会上市部有关负责人表示，此举旨在鼓励“好人、好事、好中介”可以更快的通过审核提高效率。
分道制即是说将并购重组申请分别划入豁免/快速、正常、审慎三条审核通道。
根据该规定，如果重组项目属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》确立的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九大推进兼并重组重点行业的，交易类型属于同行业或上下游并购、不构成借壳上市的，将进入快速（豁免/快速）审核通道。
“一直以来，IPO的中介力量强一些，希望通过这个举措，鼓励好中介，多做好项目...这个事情确实和IPO没有任何关系。”他表示。
证监会表示，此举旨在支持重点行业兼并重组，配合国家的经济结构转型；同时转变审批职能，将监管重心从事前审核向事中、事后监管转移。（完）
(发稿 张胜男；撰写 乔艳红；审校 屈桂娟)
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