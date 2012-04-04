中国新增500亿美元QFII投资额度

路透北京4月3日电---中国证券监督管理委员会周二在其网站上宣布,由於现有的合格境外机构投资者(QFII)投资规模已接近限额,因此决定新增投资额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元.QFII是外资投资中国证券市场的一个主要渠道.

中国当局还决定将人民币合格境外机构投资者(RQFII)的投资额度增加500亿元人民币.RQFII计划允许投资者运用其在海外募集的人民币资金开展境内证券投资业务.

证监会表示,RQFII投资者还可以利用这些额度发行人民币A股上市交易基金(ETF)产品.这些产品将在香港交易所上市.

截至3月9日,已有129家QFII在中国累计获批投资额度246亿美元.虽然本次总体投资额度提高,但由国家外汇管理局批准的单笔额度预计只会逐步提高.

证监会声明称,新增QFII投资额度是"为满足境外投资者的投资需求,进一步促进境内资本市场的稳定发展及对外开放".

RQFII试点办法於去年12月颁布,目的之一是通过促进人民币在跨境贸易和投资方面的使用,提高人民币的国际地位,降低对美元的依赖.

迄今,200亿元人民币的RQFII额度已经全部用完,分配给了21家香港金融机构.(完)