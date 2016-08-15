沪综指放量收升2.4%创逾七个月新高 地产金融板块领涨大盘

路透北京8月15日 - 中国股市沪综指周一放量收升2.4%，创逾七个月新高。分析师指出，今日大盘放量跳空高开高走，股指轻松突破3,100点整数关口，地产、金融股走势强劲领涨大盘。另外近期深港通预期升温，对市场人气形成提振。

沪综指.SSEC收报3,125.20点，涨74.53点或2.44%，为两个半月最大单日涨幅，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点，此前最大单日涨幅为5月31日的3.34%；上证A股今日成交3,194亿元人民币，上日成交量为1,724亿元，较上一交易日放大八成以上。

“市场今天的上涨主要还是因为地产和金融板块在领涨。”首创证券分析师邵帅指出。

他说，今天上涨跟深港通预期有一定关系，此前市场较为平淡，缺乏过多的催化剂。最近管理层对深港通表态比较频繁，市场对此预期的提升激发了市场内部分存量资金的预期。

他并表示，目前市场在继续挖掘低估值、安全性较高的长期滞涨品种，房地产板块之前受政策环境影响，股价一直处于横盘状态，不过受近期房地产市场的回暖，多数房地产公司业绩有所提升，对股价形成提振。

国内最大房企--万科(000002.SZ)早盘中段被巨量买盘再封涨停，收报25.06元，创下近九年来新高。上证地产类指数收升5.2%；上证金融地产行业指数收涨3.41%。

沪深300指数.CSI300收报3,393.42点，涨3.01%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,380.0点，涨3.14%，成交15,851手。130亿元额度的沪股通净买入8.55亿元。（完）