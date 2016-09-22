沪综指反弹收升 美联储暂不加息提振大盘房地产板块领涨

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京9月22日 - 中国股市沪综指周四反弹收升。分析师指出，隔夜美联储宣布不加息符合市场预期，今日股指高开后震荡，个股继续普涨，房地产板块领涨大盘。惟季末因素叠加国庆节小长假因素，致近期资金面持续紧张，料将对反弹的持续性形成抑制。
沪综指.SSEC收报3,042.31点，涨16.44点或0.54%，上证A股今日成交1,588亿元人民币，上日成交量为1,340亿元。
“昨晚美联储没有宣布加息，符合大家预期，短期内靴子落地了，所以今天出现一个反弹。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他认为，美联储暂不加息对市场有短暂的提振效果，但美联储声明强化了市场对后期加息的预期，不利于市场构筑中期底部。另外短期资金面依然紧张，资金成本持续上升，将对反弹的持续性形成抑制。
美国联邦储备委员会(美联储)周三维持利率不变，但强烈暗示年底前仍可能收紧货币政策，因就业市场进一步改善。
中国央行公开市场今日将共进行1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，28天期600亿元。本周已连续四天净投放，今日规模为1,600亿元，累计5,900亿元。
今日万科强势上涨，带动房地产板块走强，万科A(000002.SZ)收涨9.67%。
沪深300指数.CSI300收报3,291.12点，涨0.75%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,262.8点，涨0.96%，成交10,550手。130亿元额度的沪股通净买入12亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。