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中国财经 | 2016年 9月 22日 星期四 15:15 BJT

沪综指反弹收升 美联储暂不加息提振大盘房地产板块领涨

路透北京9月22日 - 中国股市沪综指周四反弹收升。分析师指出，隔夜美联储宣布不加息符合市场预期，今日股指高开后震荡，个股继续普涨，房地产板块领涨大盘。惟季末因素叠加国庆节小长假因素，致近期资金面持续紧张，料将对反弹的持续性形成抑制。

沪综指.SSEC收报3,042.31点，涨16.44点或0.54%，上证A股今日成交1,588亿元人民币，上日成交量为1,340亿元。

“昨晚美联储没有宣布加息，符合大家预期，短期内靴子落地了，所以今天出现一个反弹。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他认为，美联储暂不加息对市场有短暂的提振效果，但美联储声明强化了市场对后期加息的预期，不利于市场构筑中期底部。另外短期资金面依然紧张，资金成本持续上升，将对反弹的持续性形成抑制。

美国联邦储备委员会(美联储)周三维持利率不变，但强烈暗示年底前仍可能收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

中国央行公开市场今日将共进行1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，28天期600亿元。本周已连续四天净投放，今日规模为1,600亿元，累计5,900亿元。

今日万科强势上涨，带动房地产板块走强，万科A(000002.SZ)收涨9.67%。

沪深300指数.CSI300收报3,291.12点，涨0.75%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,262.8点，涨0.96%，成交10,550手。130亿元额度的沪股通净买入12亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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