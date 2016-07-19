沪综指连二日小幅收跌 前期涨幅较大板块回调拖累大盘

路透北京7月19日 - 中国股市沪综指周二连二日小幅收跌。分析师指出，近日信用债违约问题再次引发市场关注，令投资者情绪产生一定波动，今日白酒股等前期涨幅较大的板块多数回调；由于目前缺少能持续领涨的热点板块，在完成热点切换前，大盘将维持震荡等待的局面。

沪综指.SSEC收报3,036.598点，跌6.966点或0.23%。上证A股今日成交1,863亿元人民币，上日为2,057亿元。

“现在我觉得还是高位的震荡调整，在前期高点过不去之后，市场有这种整理的必要，但还是在合理的区间运行。”联讯证券策略分析师陈勇说。

山西证券策略分析师麻文宇称，今天走势仍属正常调整，大盘连涨多日后，获利盘和解套盘压力涌出，短期技术性调整将考验3,000点附近的平台支撑力度。目前市场热点轮动过快，交易量下降显示出犹豫情绪正在增加，大盘总体难以摆脱存量资金博弈的格局。

中国东北特殊钢集团系列性债券违约再添一例，公司周二公告称，应于周一（18日）付息的2015年度第二期非公开定向债务融资工具（PPN）15东特钢PPN002，公司未能筹措足额偿债资金，本期利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

沪深300指数.CSI300收报3,248.23点，跌0.42%,；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,206.0点，跌0.74%，成交12,293手。130亿元额度的沪股通净买入5.89亿元。（完）