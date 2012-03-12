沪综指受金融地产股拖累微收跌

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海3月12日电---中国股市沪综指周一收市小跌,受金融地产股拖累.分析师指出,宏观数据令投资者对中国经济有些疑虑,且上档压力短期难攻破,因此在上周连涨两天后,股指今日出现小幅调整,预计大盘短期内将继续在2,400点以上震荡整理.
沪综指.SSEC收报2,434.859点,跌4.604点,或0.19%;今日沪市A股成交金额为1,079.7亿元人民币,上日为1,001.5亿元.上证金融地产行业指数.SSEFN收挫1.09%.
"大家有主动回撤的动作,很明显,蓝筹股在跌,……不过今天没有跌停的(个股),说明大盘还没有到特别差的地步."华泰证券分析师周林表示.
他指出,2月新增贷款低於预期,一定程度上显示实体企业需求不旺,大家开始担心一季度经济增速下滑加快;而且2月外贸出现较大逆差,亦预示外汇流出在继续,将来资金面供应仍会偏紧.
中国2月进出口同比增幅双双大幅反弹,再现逆差314.9亿美元,录得至少10年来最大月度贸易逆差;此外,2月新增人民币贷款达7,107亿元,低於路透调查中值7,500亿元,亦低於1月水平.
沪深300指数3月合约尾盘报2,652.4点,跌0.35%,成交量为253,361手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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