证监会称近期股市走势属反弹 由经济面等多重利好推动

路透上海8月1日 - 对于近期中国A股市场的上涨，中国证监会新闻发言人邓舸周五称其为“反弹”行情，主要是由经济面、资金面及沪港通预期等多个利好因素推动。

在被问及对于一些市场人士认为A股近期走势为开启中级行情的观点如何评价时,邓舸在新闻例会上回应，“近期国内股市出现反弹行情,主要由多重利好推动所致。”

对于涉及的利好因素，他解释称，首先是国内宏观经济稳中向好，例如7月中国汇丰制造业PMI预览值创下18个月来新高；其次是市场流动性较宽裕，融资成本有望下降，今年全年信贷有望超过去年。

其三是改革措施效果逐步显示，市场预期沪港通将于10月启动，相关概念股票迎来估值修复行情；优先股试点推出有望增强商业银行资本实力；以及蓝筹股ETF（交易所上市基金）期权将推出的消息，也激发了蓝筹市场的活力。

他还提到，目前证监会正组织相关各方扎实推进股票ETF期权交易试点各项准备工作，并在各项工作准备成熟基础上择机推出股票ETF期权交易试点。其他期权产品需要待股票ETF期权交易试点平稳运行后，总结经验另行研究。

上海证交所正在积极筹备上证50ETF(510050.SS)和上证180ETF(510180.SS)两只品种的期权交易，业内人士预计，这两只期权可能最快本月推出。而邓舸此番表态，亦表明中金所拟推的股指期权等其他期权创新品种短期难以推出。

他并表示，7月初至本周四（7月31日），上证综指.SSEC累计上涨7.48%，沪深300指数.CSI300累计上涨8.55%，而创业板指数.CHINEXTTR下跌4.28%，大盘蓝筹股走势好于中小市值股票。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。