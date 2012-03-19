中国股市盘前看点--3月19日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--全美住宅建筑商协会(NAHB)3月房价指数

--纽约联邦储备银行总裁杜德利在长岛协会就区域及全国经济状况发表谈话

**宏观经济和政策面**

--中国国务院副总理李克强指出,中国的改革已经进入攻坚期,要深化财税、金融、企业、价格、收入分配制度等方面改革,努力在重点领域和关键环节取得突破.同时,要把握好稳中求进的总基调,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

--第一财经日报周一报导称,银监会上周下发关於加强地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见,对於今年到期的平台贷款,银监会要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款方案,牵头银行并将该方案於4月底前报送各银监局.（here）

--中国银行业监督管理委员会主席尚福林表示,银监会将稳步实施国际监管新标准,适时出台商业银行资本和流动性风险监管规则,同时督促银行健全科学的流动性考核体系,严格执行存贷款指标日均考核要求.（here）

--财政部部长谢旭人表示,今年将稳步推进房产税改革试点,并进一步研究制定房产保有交易环节的税收改革方案.国家发改委主任张平在论坛上表示,要深化资源性产品价格和环保收费的改革.

**重点行业和公司**

--中国房价在持续调控压力下进一步走低.2月70个大中城市中,环比上涨的城市仅剩下四个,且涨幅均未超过0.1%.同比则有近四成城市房价同比下降.（here）

--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)公布年报称,公司2011年第四季度亏损7.296亿元人民币,高於路透此前综合七位分析师调查得出的亏损6.12亿元,凸现金属价格回落和生产成本上涨造成的影响.该公司还警告称,2012年首季将出现亏损.（here）

--据金凯讯、息旺能源、金银岛等多家信息机构测算,自2月8日以来,三地原油变化率已达到或超过10%.业内人士认为,因两会延迟的成品油调价会很快兑现,汽柴油价格涨幅可能达到每吨700元.

**海外动向**

---美国股市三大股指周五涨跌互见,标普500指数小升,创下三个月来表现最好的一周,因投资人继续推高股市迫近四年高位.道琼工业指数收跌20.14点,或0.15%,至13,232.62点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验2,350点附近的支撑.(完)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯

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