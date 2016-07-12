特写：中国监管当局严查借壳上市 银行业者如履薄冰--TRLPC

2015年9月7日，资料图显示中国证监会附近一块广告牌上的石狮子。 REUTERS/Jason Lee

路透香港7月12日 - 监管当局对借壳上市行为加强审查，有可能切断中国大陆银行业一项利润颇丰的业务来源。

2015年以来，至少有40家海外上市的中资企业宣布退市计划，一般都是盘算着尽快回国上市。

但中国监管机构却在严厉打击这类计划。中国证监会6月17日拟对并购重组办法进行再次修订，重点针对市场借壳上市行为，旨在给炒壳降温。

大陆银行业者是这波中资企业退市潮背后举足轻重的融资来源。监管当局若阻止此类交易，可能给银行业带来打击。

六家中资银行组成的财团上个月签署了34亿美元等值融资交易，为安全软件公司奇虎360约94亿美元的私有化收购提供融资。至此，从2014年以来类似的美国上市中资企业私有化交易已达到15宗，融资总规模为128亿美元。

广告公司分众传媒设下先例，成为第一个成功地将上市地点从美国转移至中国的企业，该公司2013年于纳斯达克下市，并于2015年12月通过反向收购于深圳市场重新上市。

监管方面的不确定性升高已然敲响警钟。至少纳斯达克上市的中国网络视频流运营商YY直播就已经中止私有化的计划。

“本地重新上市的不确定性升高，”全球性律师事务所Paul Hastings合伙人James Ma表示；该事务所曾经在一些股权收购交易中担任顾问。“到最后，这一切都会增加成本。”

**奇虎推迟私有化**

在中国企业私有化案例中，奇虎贷款规模最为庞大，而在所有等待私有化的企业中，该公司进度最为领先。

然而就连那些参与人士都说，这次经验让他们对于类似的融资案更加审慎。

“签约已经被推迟，直到公司清除所有监管障碍为止。”一位直接参与此交易的中国银行家说道，“我们今后将对这类支持私有化交易的贷款采取更为谨慎的态度。”

奇虎的股东在去年12月接受了公司退市计划，距离最初收到私有化提议已经过去了六个月。

负责监管公司并购的发改委直到今年4月才批准了该私有化交易。

这笔私有化贷款融资是由中国招商银行牵头承办，1月时又吸引到五家中国银行业者加入，协议最终在6月签署。奇虎上个月表示，预计能在8月中旬完成退市。

对于奇虎而言幸运的是，这笔融资架构的设计非常强大，足以承受退市计划的进一步推迟，融资包括30亿美元等值七年期贷款和4亿美元过桥贷款。

消息人士指出，奇虎贷款以人民币为主，且已经获得中国最高外汇监管机构批准兑换为外币。

然而对于借壳上市的严格检视，意味着那些期待能够迅速进行再融资的银行业者必须耐心以对。

“若现有的工具为过桥贷款，风险主要在于再融资，”北京一名中资银行人士表示，他曾密切参与部分私有化交易。“若偿还贷款主要得靠国内上市所筹得的资金，那现在这会成为一大问题。”

**等候者渐增**

寻求回归内地上市的公司越来越多。

大连万达集团正重新考虑以313亿港元将香港上市的万达商业地产股份有限公司私有化。网路视频公司酷6网及线上美容产品零售商聚美优品，也是等待私有化并重新上市的知名企业。

IPO市场去年因股市崩跌而关闭四个月之后，至今仍门可罗雀，目前有近800家企业等待中国证监会批准。

为了规避排队潮，等待重新上市的业者已然转向买进现有上市公司以借壳上市，并将其资产注入这些公司。

近期的一个案例是，中国线上游戏开发商巨人网络通过30亿美元私有化交易从纽约退市，然后通过深圳上市公司重庆新世纪游轮于4月回到中国市场，在一个月内将重庆新世纪游轮股价推升七倍。带动海外上市公司回归本国挂牌的原因，就在于估值的差距。

反向收购于2016年上半年达到385亿美元，超越去年同期的324亿美元，而根据汤森路透数据，这已经超越去年全年创纪录的617亿美元的一半。

证监会表示，过去三年，有五家海外上市公司回归本国股票市场。(完)