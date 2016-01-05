中国证监会称将不断完善熔断相关机制 规范大股东等减持

中国A股市场熔断机制在周一实施首日即接连触发，引起市场争议。中国证监会官方微博周二早间称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。证监会指出，引入指数熔断机制是一项全新的制度，在中国还没有经验，市场对新的规则有一个逐步调整适应的过程。部分市场人士批评熔断机制对大盘有助涨助跌作用。路透