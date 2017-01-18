中国监管层目前正在研究再融资相关政策--新华

路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。

报导显示，2016年，A股市场整体募集资金（新股、再融资合计）为18,355亿元人民币，再融资额度达历年新高。不过报导未进一步透露再融资新政具体细节。

据消息人士稍早透露，中国证监会主席刘士余上周六召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。今年监管层可能会将再融资的规模控制在2016年规模的一半左右。

在许多投资者将近期股市持续调整归罪于新股发行过快后，该篇题为”如何看待新股发行常态化？”报导指出，在新版新股发行制度下，打新对股市资金的扰动已不太明显。但新股发行常态化对“庄家”、职业炒新者、垃圾公司等股市投机者确实有影响。多因素叠加下，股市略有下跌时，新股发行便会再被提起。

2016年共有227家企业成功首次公开发行（IPO），创近五年新高；2017年1月9日至13日的一周内，15只新股相继申购，平均每天三只新股发行。IPO“堰塞湖”压力正逐步释放，相比去年年中约800家受理首发企业的“高位”，降低至600多家。

报导称，源头没有活水，股市就不可能枝繁叶茂。“IPO排队过会时间过长，会间接导致一些‘垃圾股’成为‘壳资源’，因此滋生诸如卖壳套现、圈钱、炒作、跨市场套利等乱象。”中科招商创业投资管理有限公司总裁单祥双说。

在投机炒作思维模式下，新股发行常态化也确实会损害部分投机者利益。“随着换手率将降低，以交易手续费为主要盈利手段的中介机构利益会受损；一些上市公司将回归正常市盈率，‘庄家’无法再随意抬高股价实现投机等等。”望华资本创始人戚克栴说。

“很多投机机构等希望股价能一直保持30%或更高的增长，哪怕短期行情只是正常回调几个百分点，他们就会觉得不满。”戚克栴说，其实他们所追求的目标，往往对中小投资者是不利的，投机者需要为短期下跌找到情绪出口，而新股发行提速是明显的靶标。

报导指出，股市行情下跌，投资者不论大小，大部分都面临资金缩水、利益受损等情形。这一方面是股市依市场规律而进行调整，另一方面也与中国资本市场制度本身的不完善有关。除了新股发行常态化之外，还要加快制度改革，从根本上解决股市投融资相关问题。（完）