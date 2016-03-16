沪综指微收升 金融权重股强力护盘对指数贡献较大

路透北京3月16日 - 中国股市沪综指周三微收升。分析师指出，今日盘中金融权重股获强力护盘，对指数贡献较大，中小盘股则走势疲软，盘中分化迹象明显。美联储会议前市场观望气氛渐浓，短期大盘在缺乏外部刺激的情况下陷入上下两难的格局，料指数或将维持盘整走势。

沪综指.SSEC收报2,870.430点，涨6.062点或0.21%。上证A股今日成交1,896亿元人民币，上日为1,696亿元。

“（指数）也就小幅震荡，整个盘面最近这段时间如果把银行股剔掉，实际上都很难看。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

他并指出，今天创业板受消息影响高开，随后在抛盘打压下逐级走低，不过因金融权重股强力维稳，午后小盘股走势有所回暖。

上海证券报周三报道，正在经全国人大代表讨论的中国十三五（2016－2020年）规划纲要（草案）有了修订建议，删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容。

上证银行股指数.SSEBKI收涨2.6%，创业板指数P收跌0.97%，交通银行(601328.SS)收涨2.49%，农业银行(601288.SS)收涨1.88%.

美联储本周将召开货币政策会议。届时美联储料维持利率不变，不过近期出炉的数据表现不一，让美联储决策者和预测者对利率前景的看法蒙阴。路透调查显示，分析师预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月底前将会升息，年底前并再升息一次。

沪深300指数.CSI300收报3,090.03点，涨0.50%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,062.0点，涨0.56%，成交17,534手。130亿元额度的沪股通净买入1.01亿元。（完）